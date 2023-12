Vanheusden had incidenten "niet goed gezien", maar zag Standard wel goeie match spelen

Bij Standard wilden de spelers natuurlijk geen straffe uitspraken doen over hun supporters. Zinho Vanheusden sprak liever over wat zijn ploeg liet zien in het Lotto Park en was daar blijkbaar bijzonder tevreden mee.

Vanheusden zag een goed Standard, dat een sterke reactie gaf na de non-match tegen Club Brugge. "Dit was een ander Standard dan de voorbije weken. En dat geldt ook voor mezelf", zei Vanheusden. "We moesten ons herpakken en dat hebben we gedaan. We zijn boos en teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben, maar we moeten op deze manier voortdoen."

Hij ziet het dan ook zitten voor de match van zondag. "Dan komen we naar hier om te winnen. "Dit is hoe we moeten spelen. Op naar zondag. We hebben veel kritiek gekregen de voorbije uitmatchen. Terecht, want het was niet goed genoeg. Dit is een begin, maar we zijn er nog lang niet."

Over de actie van de fans wou hij niet veel kwijt. "Ik heb het ook niet goed gezien. Het is heel jammer, maar het komt ook niet van één kant. Meer kan ik er niet over zeggen."