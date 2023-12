Standard speler ontvangt lof na prestatie in Classico tegen Anderlecht: "topniveau qua potentieel"

De tweede classico van de week eindigde in een gelijkspel. Het was op zondagavond een spannendere wedstrijd dan donderdag. Standard speelde scherper en er waren veel kansen voor beide partijen. Tot het slot van de wedstrijd konden beide ploegen nog met de drie punten gaan lopen.

Nathan Ngoy speelde een goede wedstrijd in de Luikse verdediging. De 20-jarige Belg doorliep de jeugdopleiding bij Anderlecht voordat hij de overstap maakte naar Standard in 2021.

Belgisch analist Sasha Tavolieri sprak op X vol lof over Ngoy: "Geen woorden meer nodig. Die kerel heeft topniveau qua potentieel. Gewoon een heerlijke centrale verdediger". Kan Nathan Ngoy doorbreken en het maken in een grote competitie?

🔴🌟 No more words needed. That guy has top level in terms of potential. Just a wonderful central back. #ANDSTA #JPL #RSCL pic.twitter.com/TYnuEg9lxJ