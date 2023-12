Onherkenbaar Anderlecht vecht zich dankzij Dreyer nog naar punt tegen sterk Standard

Anderlecht heeft de prestatie van donderdag niet kunnen herhalen. De wedstrijdinstelling was niet goed. Alsof het wel van een leien dakje zou lopen. Dat was allesbehalve het geval, want Standard kwam wel met het mes tussen de tanden kwam spelen en ook op voorsprong kwam. Maar Dreyer trok het recht.

De twee ploegen kenden elkaar intussen wel redelijk goed. Veel wijzigingen voerden beide coaches niet door. In tegenstelling tot donderdag kwam Standard wel met meer aanvallende intenties aan de aftrap. Eigenlijk maakten ze het Anderlecht best moeilijk, maar hun aanval is gewoon ondermaats.

Dreyer indrukwekkend in de afwerking

Kanga is wel sterk, maar is geen partij voor Vertonghen en Debast. Djenepo - erin voor Canak - zorgde dan weer wel voor dreiging, maar liep zich ook telkens vast. Standard is soms als een bakker die heel goed deeg kan bereiden, maar het dan moet bakken op een kampvuurtje. Niks afwerking!

Daarvoor moest je aan de overkant zijn. Als je Dreyer één goeie bal geeft, hangt hij. En Verschaeren gaf hem er eentje op een schoteltje. Laifis liet zich weeral in de luren leggen en het stond 1-0.

Enigma Schmeichel

Nochtans lagen er kansen voor Standard, want de paars-witte doelman is een enigma: ofwel kent Schmeichel de afmetingen van zijn goal als geen ander en weet hij wanneer de bal gaat naast vliegen, ofwel heeft hij wel heel weinig reactie in huis. Standard kon veel vrij aanleggen, maar schoot op de paal of naast. Tot in de extra tijd de bal toch eens goed viel voor Kawabe en hij de hoek maar voor het uitkiezen had.

1-1 bij de rust in een match die niet echt kon bekoren. Op het zware (patatten)veld maakte de bal soms rare capriolen en was het moeilijk voetballen. Vanheusden hield er een blessure aan over. Dat wordt stilaan toch een echt probleem.

Anderlecht trekt het recht

Anderlecht was niet dezelfde ploeg als donderdag. Te traag, niet dezelfde ingesteldheid, amper beweging vooraan... En zonder uitdaging viel ook de aanhang stil. Het thuisvoordeel betekende niet al te veel zonder uitfans om de thuissupporters aan te sporen. Toen Kanga tussen Debast en Vertonghen mocht weglopen stond het zelfs 1-2.

Op het uur moesten Vazquez, Leoni en Amuzu de meubelen komen redden. Maar Dreyer schoot de 2-2 onbegrijpelijk over. Anderlecht bleef echter aandringen en ineens ging de bal op de stip nadat Bodart eerst nog met een wondersave uitpakte. Er was echter daaropvolgend hands en Dreyer schoot zijn elfde tegen de netten, al zat Bodart er nog heel goed bij.

Anderlecht deed er nog alles om een derde keer te scoren, maar Vazquez stuitte op een straffe Bodart.