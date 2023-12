Duizenden beelden en filmpjes van incidenten: waarom dan iedereen straffen met een match achter gesloten deuren?

Anderlecht en Standard dreigen een match achter gesloten deuren te moeten spelen omwille van de onlusten in het Lotto Park tijdens het bekertreffen. Daarmee straf je eigenlijk iedereen, terwijl het toch nog steeds om individuen gaat die het voor het hele stadion verpesten.

Weet u hoeveel keer we al gevloekt hebben op de rij voor ons in de perstribune in het Lotto Park? Daar komen steevast een viertal - tegen Standard waren ze zelfs met zes - leden van de politie zitten met hun camera's en fototoestellen op statief. Dat ontneemt ons een deel van het zicht op het veld.

Zo moeilijk kan het toch niet zijn om de daders te identificeren?

Die mensen doen hun job minutieus. De hele match lang houden ze de harde kernen van beide partijen in het oog en de ontsluiters klikken constant. Intussen is er ook eentje alles aan het filmen. Maar waar dient dat toe als de individuen er niet kunnen uitgehaald worden?

Die jongens met bivakmutsen hadden die ook niet de hele match op. We vragen het ons soms af: zo moeilijk kan het dan toch niet zijn om die te identificeren? Zeker omdat de meesten gekend zijn bij de spotters en de politie. Waarom een heel stadion straffen voor die enkelingen?

Het is natuurlijk de makkelijkere oplossing om een stadion te sluiten en de clubs een boete te geven, maar die clubs voelen zich stilaan machteloos. Zij hebben geen invloed op wat er tijdens de match in die vakken gebeurt. De hooligans die dingen afbreken in een stadion halen de schouders op. Zij moeten er (meestal) toch niet voor opdraaien.

Die mannen liggen er niet wakker van dat ze 20.000 man een match door de neus boren

Het zijn de clubs die de tienduizenden euro's schade moeten vergoeden. Zo is er geen afschrikmiddel. Als ze zelf de factuur zouden krijgen, zou het al rap heel wat minder zijn. Dus de vraag blijft: wat wordt er gedaan met die beelden en waarom zou je er geen werk insteken om de rotte appels eruit te halen?

Veel fans vragen zich nu af waarom zij betaald hebben voor een plaatsje dat ze waarschijnlijk voor één match niet zullen mogen gebruiken. Sommigen gaan met vrouw en kinderen. Dat is een duur avondje uit en een vergoeding gaan ze ongetwijfeld niet zien.

Want die modale fan heeft geen jota invloed op wat die kleine groepen uitvreten. Die onruststokers gaan er hun nachtrust ook niet voor laten dat ze ineens 20.000 man een match door de neus boren. Gerichter straffen, dat zou pas een impact hebben. Maar blijkbaar is dat - ondanks veel bewijsmateriaal - bijzonder moeilijk.