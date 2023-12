Mats Rits heeft duidelijke mening over fluitconcerten van Anderlechtfans

RSC Anderlecht kwam zondag niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Standard. De supporters lieten hun ongenoegen duidelijk horen.

Mats Rits moest na afloop van de partij tegen Standard toegeven dat RSC Anderlecht op basis van de geleverde prestatie niet meer verdiende dan een gelijkspel.

“We misten intensiteit. 2-2 is een correcte uitslag”, klonk het meteen bij Rits aan Het Laatste Nieuws. “Het was niet goed genoeg, zuchtte hij. We misten intensiteit, we voetbalden niet aan honderd procent. Het liep minder dan vorige week donderdag.”

Wat de precieze oorzaak is van die mindere partij, daar kon Rits niet meteen een reden voor geven. “Het was onze fout dat we geen honderd procent waren. Meer is het niet”, gaat hij verder.

Ook de supporters waren niet tevreden en lieten dat duidelijk weten door de spelers op een bepaald moment zelfs gewoonweg uit te fluiten.

“Ik begrijp dat wel. We speelden een thuiswedstrijd. Een Clásico bovendien. Dat zijn duels die ze willen winnen. Wij ook, natuurlijk. We hebben in het slot nog geprobeerd om te drukken en op zoek te gaan naar dat derde doelpunt.”