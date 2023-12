Niemand welkom! Zowel Anderlecht als Standard dreigen achter gesloten deuren te spelen (wat kleine ramp betekent voor paars-wit)

Het bekertreffen tussen Anderlecht en Standard krijgt nog een serieus staartje. Beide clubs hing nog een voorwaardelijke straf boven het hoofd en die wordt nu ook effectief. Het bondsparket heeft een match achter gesloten deuren gevorderd voor beide clubs.

Het gaat nog maar om een vordering, op 19 december wordt de zaak behandeld door het Disciplinair Comité. Het gaat over de incidenten tijdens het bekertreffen, toen de match een kwartier moest stilgelegd worden door onlusten in de tribunes. Daarnaast moet Anderlecht een boete van 7.500 euro betalen en Standard een van 10.000 euro.

Het bondsparket is wel tevreden met de beslissing om tot midden 2025 geen bezoekende fans meer toe te laten in de Clasico's. Ze willen wel niet dat er thuisfans in de lege vakken plaatsnemen omdat ze er anders financieel voordeel uit halen en het gaat om een sanctie.

Voor Anderlecht zou dat een kleine ramp betekenen, want de sanctie zou slaan op de eerste thuismatch van 2024... tegen Union. De burenstrijd willen ze uiteraard niet voor een leeg stadion spelen. Voor Standard zou het om de thuismatch tegen KV Kortrijk gaan.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat het tot onlusten kwam tussen beide supportersclans. Vorige week werden er stoeltjes afgebroken en naar de Anderlecht-fans gegooid. Die reageerden met vuurwerk richting die van Standard.