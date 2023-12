Politiecommissaris Brussel heeft opvallende mening over matchen achter gesloten deuren

Philippe Boucar, commissaris van de zone Brussel Zuid, heeft zijn handen vol als er een Anderlecht-Standard op het programma staat. Hij doet er alles aan om incidenten te vermijden, maar staat soms ook machteloos.

Boucar legt bij La Dernière Heure uit welke moeilijkheden de politie ondervindt bij het identificeren van relschoppers. "Het is erg moeilijk omdat supporters hun gezicht bedekken, van kleding wisselen en pyrotechnische middelen gebruiken om rookschermen te creëren", klinkt het.

"Het belangrijkste is de identificatie. Vandaag kunnen we de persoon identificeren die een kaartje heeft gekocht, maar we kunnen niet controleren of het daadwerkelijk die persoon is die het stadion binnenkomt."

Voor Boucar zijn wedstrijden achter gesloten deuren niet de oplossing. "Dat is gemakkelijker, maar het straffen van mensen die er niets mee te maken hebben vanwege enkele idioten is een beetje overdreven. Er zijn andere middelen nodig om het geweld in te dammen en de relschoppers uit te sluiten."