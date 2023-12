Match tegen Standard maakt hét probleem van Anderlecht opnieuw duidelijk: "Teken aan de wand" en "Probleem in de play-offs"

RSC Anderlecht heeft opnieuw een goed elan te pakken. Na een paar tegenvallende seizoenen staat het nu op een tweede plaats en mag het dus zeker dromen van play-off 1. Al heeft het ook nog een probleem.

RSC Anderlecht heeft na zeventien speeldagen een knappe 35 op 51 te pakken. Het moet daarmee alleen Union SG (zes punten) voor zich dulden, maar staat wel zelf voor KAA Gent, Antwerp, Genk, Club Brugge en de rest.

De kloof met Cercle Brugge op plek zeven is ondertussen tien punten en dus mogen ze bij paars-wit wel degelijk dromen van play-off 1. Maar de vraag is wat het in die play-offs dan al dan niet zal vermogen? In de topwedstrijden lukt het nóg niet.

Anderlecht met een probleem in de play-offs?

Ook tegen Standard werd opnieuw niet gewonnen en dus is het stilaan een probleem aan het worden: paars-wit haalt 28 op 30 tegen de 'kleine clubs', maar in de toppers hebben ze het moeilijk: "7 op 21 tegen de gevestigde topploegen is echt wel een teken aan de wand", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

"Hoge druk zetten is het recept om in het Lotto Park te gaan voetballen. in het licht van ons competitieformat heeft Anderlecht een probleem als dit niet verbetert."