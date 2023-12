🎥 Gelekte beelden tonen hoe Carl Hoefkens Kasper Schmeichel plots helemaal afkraakt

Vorige week werden we getrakteerd op twee Clasico-wedstrijden tussen Anderlecht en Standard. Volgens Carl Hoefkens was er duidelijk een zwak punt bij paars-wit.

Kasper Schmeichel is de onbetwiste nummer één in doel bij Anderlecht. Toch wordt dit steeds in vraag gesteld. De Deense doelman is ver verwijderd van zijn beste vorm.

Hoewel Maxime Dupé ook niet al te geruststellend was, vooral met zijn voetenwerk, vinden sommigen dat hij zijn plek terug verdient. Ook Carl Hoefkens vindt dat Schmeichel het niet altijd even goed doet.

"Als we in een goede positie voor het strafschopgebied komen, pak dan je kansen en schiet op doel. Die keeper geraakt niet tot aan de paal. Schiet de bal in de hoek en het wordt een doelpunt, gegarandeerd," vertelde Hoefkens tegen zijn spelers in de kleedkamer.