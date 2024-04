Tedesco aan zet voor EK-selectie: 20 zekerheden en deze zes jongens zullen volgens ons de overgebleven plaatsen innemen

De EK-selectie van Domenico Tedesco was al zo goed als rond, maar de UEFA heeft nu toch beslist dat er 26 in plaats van 23 spelers mee mogen naar Duitsland. Het geeft de bondscoach extra mogelijkheden, waardoor er nu negen jongens zijn die extra hoop hebben.

Het zal echter niet enkel over vorm, maar ook over complementariteit gaan. Tedesco gaat die drie plaatsen immers niet zomaar toewijzen. Er zal over nagedacht worden. Wie kan iets extra toevoegen in moeilijke omstandigheden? Wie kan een wedstrijd laten kantelen? Wie ligt goed in de groep? Wie heeft zich laten zien in zijn anderhalf jaar aan het roer?

Jongens met iets extra

Allemaal vragen die van toepassing zijn op een stuk of negen jongens. 20 namen liggen - bij leven en welzijn - immers al vast. Voor jongens als Michy Batshuayi en Alexis Saelemaekers is het alvast goed nieuws. Zij voldoen aan de meeste criteria die hier boven werden aangehaald.

Batshuayi kan vanuit het niets een goal maken, Saelemaekers brengt met zijn energie, dribbelvaardigheid en doelgerichtheid ook iets extra. Ook voor Yannick Carrasco is dit waarschijnlijk een opsteker. Want Tedesco moet toch getwijfeld hebben.

De Ketelaere slachtoffer van concurrentie

Carrasco was de voorbije interlandperiode onbeschikbaar door blessure en het is altijd afwachten hoe zijn niveau evolueert in de Saoedische competitie. En wat met Charles De Ketelaere? Hij haalt een hoog niveau bij Atalanta, maar als aanvallende middenvelder heeft Tedesco genoeg opties.

En hij ziet hem niet meteen als diepe spits... Slachtoffer van de concurrentie. Of Koni De Winter? Getest, maar mogelijk nog te licht bevonden. Ameen Al-Dakhil? Die zit zelfs niet meer in de selectie bij Burnley. Arthur Vermeeren speelt dan weer niet bij Atlético, maar Tedesco zou wel kunnen overwegen om hem mee te nemen om hem al voor te bereiden op komende toernooien.

Zijn voormalige compagnon bij Antwerp, Mandela Keita, is ook nog in de running. Voor de positie van Amadou Onana is er immers geen één-op-één-vervanger. Mangala, Vranckx en Tielemans zijn allemaal beter naast een fysiek sterke middenvelder.

De zekerheden:

Doelmannen (3): Casteels, Sels, Kaminski

Verdedigers (6): Meunier, Castagne, Debast, Faes, Theate en Vertonghen

Middenvelders (5): De Bruyne, Mangala, Onana, Vranckx en Tielemans

Aanvallers (6): Bakayoko, Doku, Lukaku, Lukebakio, Openda en Trossard

De zes die we er nog bij verwachten:

Michy Batshuayi, Alexis Saelemaekers, Mandela Keita, Arthur Vermeeren, Olivier Deman, Yannick Carrasco

De jongens die vermoedelijk uit de boot vallen

Koni De Winter, Charles De Ketelaere en Ameen Al-Dakhil