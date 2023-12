Marc Degryse moet foute mening over speler van Anderlecht toegeven: "Hij is onmisbaar"

RSC Anderlecht speelde niet zijn beste partij tegen Standard. Het bleef daardoor steken op een 2-2-gelijkspel.

Anderlecht kwam tegen Standard minder sterk dan de voorbije thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League voor de dag, zo zag ook Marc Degryse. “Ik denk dat de staat van het veld een rol speelde. Het was lastig om op deze grasmat het spel te versnellen. De onbeschikbaarheid van Hazard is een excuus”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De reactie van Riemer na de wedstrijd kon me wel bekoren. Hij vond het twee verloren punten. Dat hoor ik graag. Dát is waar het oude Anderlecht altijd voor gestaan heeft: de lat hoog leggen, kritisch zijn voor jezelf. Vergelijk dat eens met de eeuwige positivo die Riemer was bij het begin van het seizoen. Hij leert snel bij.”

Ook het feit dat het publiek begon te morren vindt Degryse een goed teken. “In het Astridpark moet je de steun verdiénen. Een speler moet éérst een mooie actie maken, of een technisch hoogstandje, vooraleer de mensen zich achter je scharen.”

Over één aanwinst wil Degryse ook zijn mening herzien. “Ik weet dat ik in het begin van het seizoen vreesde dat een duo Delaney en Rits teveel van hetzelfde was. Ondertussen zijn er voldoende offensieve spelers in het team gekomen opdat een dubbele buffer geen overbodige luxe is. Delaney is trouwens niet alleen een stofzuiger, hij zet ook goed druk vooruit, komt in de box van de tegenstander, steekt zijn ervaring in het elftal... Hij is onmisbaar.”