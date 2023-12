Het rapport telt maar liefst 19 pagina's vol hallucinante details en statements: 'Dit schreef de match delegate na de ontspoorde Anderlecht - Standard in zijn dossier'

De bekerwedstrijd tussen RSC Anderlecht en Standard van vorige week stond wederom in het teken van supportersgeweld. Ook de Belgische voetbalinstanties zijn het grondig beu. Dat blijkt uit het rapport dat is uitgelekt.

De match delegate had alleszins zijn werk na de ontspoorde Clasico in de Beker van België. Het dossier telt maar liefst negentien pagina's. Dat weet Het Laatste Nieuws. En de toon van het rapport is niet van de poes.



Ondertussen weten we al dat RSC Anderlecht en Standard een geldboete én een effectieve wedstrijd achter gesloten deuren. Maar ondertussen zijn ook de details van bovenstaand rapport uitgelekt. En sommige passages zijn echt wel hallucinant.





"De wedstrijd van zeven december betekende nog maar eens een dieptepunt voor het Belgische voetbal op supportersgebied", staat er te lezen. "Vanaf minuut 81 vernielden de fans van Standard zitjes en gooiden ze naar beneden."



Maar dat is niet alles wat de match delegate opviel. "Ook kleinere projectielen werden naar beneden gegooid. Zo vloog er op een bepaald moment zelfs een thermosfles door het stadion. De supporters van Anderlecht reageerden door stoeltjes terug te gooien."

Thermosfles



"Tijdens de ongeregeldheden daagden gemaskerde mannen van beide clans elkaar uit", besluit de match delegate. "Na de wedstrijd bleek de veiligheidsverantwoordelijke van Standard gewoon geraakt aan het hoofd. Het was nog maar eens een absoluut dieptepunt."