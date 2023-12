Peter Vandenbempt ziet trieste reactie van de supporters van Anderlecht

RSC Anderlecht speelde zondag 2-2 gelijk tegen Standard. Peter Vandenbempt onthield vooral weer een trieste actie van de supporters.

Twee klassiekers in enkele dagen tijd. Na de 2-0 in de Croky Cup bleef RSC Anderlecht in het competitieduel steken op een gelijkspel tegen Standard.

“Brian Riemer had het achteraf over ‘a bad game’”, laat Peter Vandenbempt op Sporza weten. “Dat vond ik iets strenger dan nodig van de coach, maar Anderlecht voetbalde inderdaad niet goed of niet goed genoeg.”

Paarswit kwam in de problemen omdat de bezoekers druk zetten en dat is duidelijk niet de eerste keer dit seizoen. “Riemer legde correct de vinger op de wonde. Hij zag te veel afval in het spel, zijn ploeg speelde te traag, gaf te veel ruimte weg, verdedigde niet scherp genoeg, enzovoort.”

Anderlecht doet het veel beter dan vorig seizoen, 15 punten meer op 17 speeldagen, maar er is wel nog iets dat niet lukt. “Dat is heel wat, maar er is wel de vervelende vaststelling dat de resultaten tegen de topploegen onvoldoende zijn. De toppers tegen Antwerp en Genk zullen nu bepalen of Anderlecht helemaal tevreden kan zijn over het eerste deel van het seizoen.”

Waar Anderlecht niet tevreden over kan zijn is het gedrag van de eigen supporters. “Helaas vond ik het weer triest om de regen projectielen richting Bodart vast te stellen. Laakbaar en onbegrijpelijk is het. Dat er supporters zijn die dat normaal vinden? Daar kan ik tot mijn laatste werkdag met mijn verstand niet bij”, besluit de analist.