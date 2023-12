Johan Boskamp is scherp voor hooligans na Clasico: "Jammer dat een stelletje mafkezen het verziekt"

Tijdens Anderlecht-Standard liep het donderdag helemaal mis. Vijf minuten voor tijd rukten Standard-fans bijna 200 zitjes los om er vervolgens mee te gooien. Ook vuurpijlen vlogen in het rond. Johan Boskamp is scherp voor de amokmakers.

Johan Boskamp zag het al aankomen voor de wedstrijd begon. "Je kon het zo voorspellen", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Toen ik hoorde dat Standard-hooligans een deel van de Anderlecht-tifo hadden gejat, wist ik dat het weer hommeles ging worden."

"Ik vraag me af wat die mafketels bezielt om er zo een verschrikkelijke puinhoop van te maken? En waarom slagen wij er maar niet in om dat soort figuren uit onze stadions te weren? In Engeland lukt dat wel. Daar mag je niet eens naar het gras kijken of je hebt al een stadionverbod aan je broek", gaat Boskamp verder.

Standard besliste dat er zondag geen fans naar Anderlecht mogen trekken. Zo zorgt een kleinere groep er opnieuw voor dat veel andere supporters niet naar het stadion kunnen. "Een verstandige beslissing", oordeelt Boskampt. "Anders zou het sowieso opnieuw uit de hand lopen. Maar het is wel jammer dat een stelletje mafkezen het verziekt voor alle andere supporters. Zij zijn hier het grootste slachtoffer van."