Anderlecht meet enorme schade op na Clasico: Bijna 200 zitjes vernield en nog veel meer

Het liep uit de hand in het Lotto Park op donderdag. Tijdens de Clasico tussen Anderlecht en Standard besloten wat Standard-supporters om stoeltjes af te breken en richting het veld te werpen. Ook vuurpijlen vlogen in het rond.

Lorin Parys heeft al zware straffen in het achterhoofd om uit te delen. Hij sprak zelfs van een levenslang stadionverbod. Ook Standard strafte zijn eigen supporters al. De club besloot om geen fans naar Anderlecht te laten trekken voor de nieuwe Clasico die zondag zal doorgaan.

Anderlecht wil de plaatsen in het uitvak dan maar aan de eigen supporters geven. Om dit te kunnen waarmaken is er nog wel wat werk aan de winkel. Paars-wit heeft de schade opgemeten en die was niet te min.

Zo zouden er zo'n 198 stoeltjes zijn vernield. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Ook de toiletten bestemd voor de bezoekers werden kapotgemaakt. Lampen werden afgebroken, muren beklad met graffiti en een stalen beveiligingsgraad moest er ook aan geloven. Volgens HLN loopt de schade op tot enkele tienduizenden euro's.