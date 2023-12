Dit heeft Fossey te zeggen over de strafschop die hij aan Anderlecht gaf

Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip voor Anderlecht. Marlon Fossey raakte de bal met de hand in de zestien.

Op vijftien minuten van het einde eiste Dreyer andermaal de hoofdrol op bij RSC Anderlecht. Hij knalde op het doelhout, Bodart pakte de herneming van Vazquez, maar uiteindelijk maakte Fossey een handsbal waardoor paarswit een strafschop kreeg.

Bodart zat dicht bij de bal van Dreyer, maar het werd wel 2-2 in het Lotto Park. Voor Marlon Fossey was het balen om zo de overwinning nog uit handen te geven. Al troostte hij ook zichzelf na afloop van de wedstrijd.

“We hadden een 1-2-voorsprong, dus dan is het natuurlijk balen dat je niet wint. Maar op Anderlecht een punt pakken is niet slecht. Buitenshuis draait het dit seizoen niet bij ons en nu hebben we tegen Anderlecht twee keer bewezen dat we ook buitenshuis goed kunnen presteren”, vertelde hij bij Sporza.

Volgens Fossey kan Standard zich optrekken aan dit resultaat. “Het is een positief resultaat voor ons. De penalty was ongelukkig, het was een reflex. Ik moet mijn handen wat meer op mijn rug leren houden.”