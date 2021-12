Kwelduivel van Club Brugge blijft met lege handen achter: "Dit komt erg hard aan"

Er worden soms vragen gesteld bij de tactische aanpak van John van den Brom, maar het moet gezegd: de keuze voor Joseph Paintsil als diepe spits pakte goed uit. Helaas voor de Ghanees volstonden zijn twee doelpunten niet voor kwalificatie.

Paul Onuachu was nog steeds niet voldoende hersteld van zijn ziekte en haalde uiteindelijk de invallersbank zelfs niet. Opnieuw voor Iké Ugbo kiezen leek dus de logische keuze. "Iké heeft het de voorbije twee wedstrijden zeker goed gedaan, maar drie wedstrijden op zeven dagen leek ons veel voor hem. Vergeet niet dat hij de voorbije maanden niet al te veel gespeeld heeft", aldus John van den Brom.

Enter Joseph Paintsil. De Ghanees wordt doorgaans als flankaanvaller ingebracht, maar als nummer negen bezorgde hij Brandon Mechele en Jack Hendry een heel lastige avond. Paintsil benutte de ruimte in de rug van de Brugse verdediging optimaal, was betrokken bij de eerste Genkse treffer en stond zelf twee keer op de goede plaats. John van den Brom: "Ja, die keuze pakte positief uit. Met Josh hebben we iemand die op de drie posities voorin kan renderen. Hij was heel dreigend en scoorde twee keer. Dan heb je het gewoon erg goed gedaan."

Joseph Paintsil: "Dit komt hard aan"

Joseph Paintsil leek dan ook op weg om de matchwinnaar te gaan worden, maar uiteindelijk draaide het helemaal anders uit. "Pff, dit komt aan", vertelde de 23-jarige aanvaller aan Sporza. "Iedereen heeft kunnen zien wat we vandaag getoond hebben. Het is vanzelfsprekend dat de teleurstelling erg groot is, maar dit is voetbal... Of het een mentale kwestie is? Vandaag zeker niet: we domineerden het spel en hadden veel balbezit. Dat ik zelf goed speelde? Tja, je moet altijd klaar zijn. Ik heb getoond dat ik ook als centrumspits kan fungeren. In de rug van de verdediging lopen is een van mijn kwaliteiten."