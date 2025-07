Club Brugge zet scheve situatie recht tegen Racing Genk, maar ziet Ordonez nog rood pakken

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden in zijn opener van het nieuwe seizoen. Het zette een scheve situatie recht tegen Racing Genk in de tweede helft, maar zag Ordonez in de blessuretijd wel nog rood pakken.

Met Club Brugge-Racing Genk stonden de nummers twee en drie van vorig seizoen meteen tegenover elkaar. Blauw-zwart, met nieuwkomer Reis in de basis, begon sterk, maar moest het initiatief al snel aan de bezoekers laten.

Na acht minuten was het ook prijs. De Zuid-Koreaan Oh kreeg op de rand van de zestien te veel ruimte om uit te halen, hij legde de bal buiten het bereik van Mignolet in het zijnet.

De Limburgers bleven komen, Seys moest na een kwartier een poging van Steuckers van de lijn halen. Club Brugge had het moeilijk, halfweg de eerste helft had de thuisploeg amper 30% balbezit.

Na een half uur kwam Club er toch iets beter door, maar echt gevaarlijke kansen creëren lukt niet voor blauw-zwart. Een schot van Tzolis na zo’n vijf minuten was het enige van Club binnen het kader in de eerste helft.

Nicky Hayen greep dan ook in aan de rust. Reis en Vetlesen bleven binnen, Forbs en Skoras kwamen in hun plaats. Racing Genk ging echter door op zijn elan, maar Oh, Karetsas en Steuckers misten de kansen om er 0-2 van te maken.

Iets na het uur kregen de Limburgers het deksel op de neus. Een afgeblokt van Tzolis bleef hangen in de zestien, via het hoofd van Vermant belandde de bal bij Ordonez. De verdediger werkte de bal via de lat binnen.

Twintig minuten voor tijd moest Van Crombrugghe een kopbal van Mechele op hoekschop uit zijn doel halen, Meijer knalde een kwartier voor tijd over met zijn mindere rechter. Racing Genk maakte niet veel meer klaar.

Mechele maakte winnende treffer, Ordonez krijgt nog rood

Club duwde door en tien minuten voor tijd was het prijs. Een corner bleef hangen in de zestien, Mechele knalde laag binnen. Racing Genk reageerde wel meteen, Kayembe knalde op de vuisten van Mignolet.

Ordonez kreeg in de derde van zes minuten blessuretijd nog een rode kaart nadat hij Tolu neertrok in het halve maantje. Uit de vrije trap haalde Racing Genk niets meer, de bal ging over het doel van Mignolet.

Club Brugge wint zo voor een vijfde keer op rij in eigen huis van Racing Genk. Blauw-zwart pakt zo de volle buit in eigen huis, Racing Genk blijft met lege handen achter en krijgt met Antwerp volgende week meteen weer een topclub voor de kiezen.