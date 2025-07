Moet Van Crombrugge vrezen voor zijn plaats? Doelman reageert gepikeerd en is duidelijk over Lawal

Na het vertrek van Mike Penders is Hendrik Van Crombrugge als eerste doelman aan het seizoen begonnen bij Racing Genk. Moet hij al meteen vrezen voor zijn plaats?

Bij Club Brugge was doelman Simon Mignolet de grote uitblinker. Hij zorgde ervoor dat zijn ploeg toch de drie punten thuis hield tegen Racing Genk en niet met een kater achterbleef. Dat was wel het geval bij Racing Genk.

De Limburgers speelden een uur lang bijzonder goed, maar in het laatste halfuur ging Club Brugge er op en over. Twee keer scoorde blauw-zwart nadat een corner bleef hangen in de zestien van Racing Genk.

Bij de eerste goal tikte Ordonez de bal in het dak van het doel binnen, bij de tweede goal duwde Van Crombrugge de bal in de voeten van Mechele. Hij trapte de bal laag tussen een heleboel Limburgse benen.

Van Crombrugge vreest niet voor zijn plaats

Ging de doelman in de fout? "Als doelman kom je uit en probeer je de bal zo ver mogelijk weg te duwen, maar dat lukt echter niet altijd. Als je tegen Club Brugge speelt staan er vier beren van 1m90 voor je, dan probeer je het team te helpen door tussen te komen."

"Het is vooral pech dat die bal ondanks het vele volk in de zestien toch nog binnen gaat." Moet Van Crombrugge al vrezen van dat hij zijn plaats kwijtspeelt aan nieuwkomer Tobias Lawal? "Absoluut niet", reageerde Van Crombrugge toch wat kregelig.

"Of ik de nummer één ben van Racing Genk? Ik heb geen uitleg gekregen, ze gaan ervan uit dat ik het allemaal wel begrijp, dat is dit seizoen niet anders. Ik heb me bewezen in de voorbereiding, maar een ploeg als Racing Genk heeft ook een goede tweede doelman nodig."