🎥 Simon Mignolet toont zijn klasse met geweldige reddingen tegen Genk

Club Brugge won zondag met 2-1 van Genk. Simon Mignolet speelde een geweldige wedstrijd en pakte uit met enkele knappe reddingen.

Club Brugge miste zijn competitiestart zeker niet. De mannen van Nicky Hayen kwamen op achterstand tegen Genk, maar draaiden de wedstrijd volledig om dankzij doelpunten van de verdedigers.

Eerst zorgde Joel Ordonez voor de gelijkmaker en nadien was het Brandon Mechele die het winnende doelpunt kon maken. Dankzij een uitstekende Simon Mignolet had Club aan twee doelpunten genoeg.

Mignolet bewijst op zijn 37ste dat hij nog steeds een meerwaarde is voor Club. Zijn leiderschapskwaliteiten op en naast het veld zijn niet zijn enige troeven. De doelman hield Club recht tegen Genk.

De Brugse doelman liet 8 reddingen noteren, waarvan 7 binnen het strafschopgebied. Vooral zijn redding op het schot van Oh was formidabel. Ook in de herneming geraakten de Genkse spelers niet voorbij Mignolet.

Op de leeftijd van 37 lijkt het einde van de carrière van Mignolet in zicht. Nordin Jackers bewees al een waardige vervanger te zijn voor Simon Mignolet. Hoelang kan Mignolet dit niveau nog aanhouden?