Club Brugge wint, maar krijgt geen schoonheidsprijs, Hayen allesbehalve gelukkig en maakt zich zorgen

Club Brugge pakte drie punten tegen Genk, maar dat had evengoed fout kunnen aflopen. De overwinning verbergt een erg matige eerste helft, waar vooral coach Nicky Hayen bijzonder hard over oordeelde.

“Dat was onze slechtste helft in 16 maanden", klonk het scherp. “Alles liep fout: elke inspeelbal, elk duel, geen communicatie... Ik heb dat ook duidelijk gezegd in de kleedkamer.”

De context mag dan meespelen, Club Brugge heeft wel stappen gezet ten opzichte van vorig seizoen. Toen begon blauw-zwart met één op negen, nu zijn er al de Supercup en een overwinning in een eerste echte testmatch. “Dat is een stap vooruit", benadrukte Hans Vanaken. “Zeker als je kijkt naar waar we vandaan komen.”

Toch blijft de openingshelft een pijnpunt. Hayen liet er geen twijfel over bestaan: “Als je een match zo begint, ga je die meestal niet winnen. We hebben geluk gehad dat we zijn weggekomen met de drie punten.” Zijn boodschap was dan ook duidelijk richting de spelersgroep: de beelden van die eerste helft zullen nog gebruikt worden als waarschuwing.

De coach zag wel een positieve reactie na de rust, wat hem hoop geeft voor de toekomst. “Ze hebben karakter getoond, en daar ben ik wél tevreden over", zei hij. “Maar er zijn nog te veel jongens die zich moeten aanpassen. Na vorige week dacht ik dat we verder stonden.”

Club mag dan wel gewonnen hebben, geruststellend was het allesbehalve. Hayen beseft ook dat er nog veel werk is om klaar te zijn voor de Champions League-voorrondes. Dat zijn de belangrijkste matchen dit seizoensbegin.