Dender stuit op onklopbare Delanghe, bij Cercle Brugge is meteen duidelijk wat er nog bij moet komen

Dender en Cercle Brugge hebben de eerste zaterdag van de Jupiler Pro League geopend met een 0-0-gelijkspel. En dat zal vooral de thuisploeg betreuren, want zij hadden genoeg kansen om er eentje te maken. Maar het toont ook aan waarom Maxime Delanghe door de Verening als nummer 1 werd gekozen.

Zoals de meeste ploegen in 1A zijn Dender en Cercle Brugge absoluut nog niet klaar met hun ploeg. Tegen begin september zal er nog veel veranderen. En dat was er ook aan te zien. Veel nieuwe namen waren er niet te bewonderen in Denderleeuw.

Scheidler vs Delanghe, doelman trekt aan langste eind

De basisploeg van Dender bestond zelfs uit enkel spelers die er vorig seizoen al waren. Voortbouwen op automatismen? Daar was ook nog niet veel van te zien. De bal bevond zich bijna doorlopend op het middenveld, nooit in één van beide zestienen.

Twee keer was er een kans, twee keer voor Scheidler. Bij de eerste, een volley op een voorzet van Ferraro, moest de nieuwe nummer 1 van Cercle, Maxime Delanghe, zich bewijzen. De tweede rolde voorbij de tweede paal. En dat was ook de enige opwinding waar we het in de eerste helft mee moesten doen.

Er werd wel veel geknokt en gewerkt, maar een vlotte aanval op de mat leggen, bleek nog te veel gevraagd. Dender kon even voor rust wel nog een kans bij elkaar knokken. Kvet schoot na een goeie individuele actie tegen de verkeerde kant van de paal.

Cercle Brugge mist goeie spits

Ook begin tweede helft was het twee keer Dender dat de neus aan het venster stak, maar Delanghe zat twee keer goed tussen een voorzet van de bedrijvige Ferraro. Aan de overkant was de spits van Cercle, Ngoura, intussen vermist geraakt. Onzichtbaar gemaakt door Cools.

Daar ligt het grote probleem van Cercle: ze hebben geen spits meer die oorlog kan maken. Nochtans een profiel dat onmisbaar is in het voetbal dat de Vereniging wil spelen. Dat wordt toch nog een aandachtspunt tijdens deze zomermercato als ze niet weer in de problemen willen komen.

Uiteindelijk kwam er toch een kans, maar Gerkens knalde naast. Aan de andere kant was het weer Scheidler die nog een reuzenkans kreeg, maar Delanghe was weeral de redder in nood voor Cercle. Ook Pupe verprutste nog een wenkende goal. Dender laat zo kostbare punten liggen. Op basis van de kansen verdienden zij immers de zege. Cercle zal met zijn budget toch nog wat versterking moeten laten aanrukken.