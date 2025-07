KAA Gent gaat onderuit na dol slotkwartier op Sint-Truiden

Sint-Truiden heeft het nieuwe seizoen geopend met een overwinning in eigen huis tegen KAA Gent. De wedstrijd barstte pas los op het einde met vier doelpunten in het slotkwartier. Publiekslieveling Bertaccini bezorgde STVV uiteindelijk de winst.

Sint-Truiden en KAA Gent sloten de eerste speeldag van het nieuwe seizoen zondagavond af. Behoorlijk wat lege plaatsen nog, maar dat nam niet weg dat we niet mochten klagen over de sfeer in het Daio Wasabi Stayen stadion.

Mogen we al zo vroeg op het seizoen streng zijn? Wel, de eerste helft had wel heel erg weinig om het lijf. Goede bedoelingen bij de twee teams, dat wel, maar eveneens een gebrek aan kwaliteit en doelkansen.

Foute keuzes in zone van de waarheid

De bezoekers uit Gent waren al na enkele minuten een eerste keer gevaarlijk via Ito die net naast mikte. De thuisploeg reageerde, de poging van Sebaoui ging voorlangs. De troepen van Wouter Vrancken doken geregeld op voor de kooi van Davy Roef, maar al te vaak waren de beslissingen in de zone van de waarheid de verkeerde. Kort samengevat: 0-0 en geen enkele echt uitgespeelde kans na 45 minuten.

Het tweede bedrijf begon zoals het eerste, namelijk met al snel een mogeljkheid voor Gent via Ito. Dit keer stuitte hij op Yamamoto. STVV probeerde wel te reageren, maar net als oor de pauze waren de voorzetten vaak dramatisch slecht zodat er geen doelgevaar kon volgen.

Publiekslieveling Bertaccini

Met nog een halfuur te gaan veerde het publiek recht. Nee, geen doelpunt en zelfs geen doelgevaar, maar Bertaccini die zich klaarmaakte om in te vallen. De publiekslieveling van Sint-Truiden werd luid toegejuicht.

Terecht, zo bleek al snel. Hij stond amper enkele minuten op het veld toen hij Davy Roef tot een eerste echte redding in de wedstrijd dwong met een puik afstandsschot. In de daaropvolgende hoekschop kopte Bertaccini op de Gentse doelman. Zo zorgde hij in 5 minuten voor meer gevaar in de voorgaande 60.

Vier goals in slotkwartier

Met nog een dik kwartier op de klok viel er een eerste goal uit de lucht. Patris zette de bal strak voor en Da Silva Lopes gleed het leer in eigen doel. Vervelend voor hem, temeer omdat hij niet echt onder druk stond.

Lang kon STVV niet van de voorsprong genieten want aan de overkant ging de bal op de stip na een tackle van Sissako op De Vlieger. Toch wel een lichte strafschop als je het ons vraagt. Kanga nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de gelijkmaker vanop de stip binnen.

Het venijn zat in de staart want in de 88e minuut bracht wie anders dan Bertaccini zijn team opnieuw op voorsprong via een afgeweken schot. Hij spurtte naar de spionkop en kuste het logo van STVV. In blessuretijd maakte Ito er op counter nog 3-1 van na een assist van Bertaccini. De drie punten bleven op Stayen, Ivan Leko heeft nog werk voor de boeg.