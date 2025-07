Vertrekt Adriano Bertaccini bij STVV? Ploegmakker weet meer

Adriano Bertaccini kroonde zich zondagavond opnieuw tot de grote held van Stayen. De 24-jarige spits brak de match open, scoorde en gaf een assist. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid wel niet bij STVV blijven.

STVV is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Truienaars wonnen zondagavond met 3-1 van KAA Gent na een speciale wedstrijd. 75 minuten lang gebeurde er niets.

Er werden amper kansen gecreëerd en spektakel bleef grotendeels uit. Enter Adriano Bertaccini. De 24-jarige spits viel in en zorgde meteen voor actie en gevaar. Uiteindelijk verliet hij het veld met een doelpunt en een assist.

Maar het blijft gewoon opvallend hoe hij de wedstrijd kon openbreken. "Het is een jongen met kwaliteiten", zegt STVV-verdediger Rein Van Helden. "Ik ben heel blij voor hem, en ik denk dat hij een mooie stap gaat kunnen maken."

En daarmee duidt Van Helden op een transfer. Bertaccini staat bij heel wat buitenlandse clubs in de belangstelling, terwijl ook Anderlecht een oogje op hem houdt. "Het is mooi dat hij gewoon zijn ding blijft doen hier, want dat is niet gemakkelijk als je bezig bent met een transfer."

Na zijn doelpunt sprintte Bertaccini naar de andere kant van het veld om te vieren, want daar zat de spionkop. Hij kuste het clublogo en liet zijn liefde voor STVV blijken. Een afscheidskus?

"Ik denk wel dat hij gaat vertrekken", zegt Van Helden nog. "Volgens mij was het gewoon zijn appreciatie naar het publiek toe. De supporters hebben ook al veel voor hem gedaan. Zijn liedje bestond al voor hij nog maar één goal had gemaakt."