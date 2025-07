KAA Gent blijft wachten na pijnlijke nederlaag tegen STVV: "Dat weet de club ook wel"

KAA Gent begon het seizoen met een pijnlijke 3-1-nederlaag tegen STVV. De Buffalo's blijven nu wachten op versterking die dringen nodig is.

KAA Gent verloor zondagavond zijn eerste competitiewedstrijd met 3-1 van STVV. De Buffalo's brachten voetballend amper iets. Toch was coach Ivan Leko opvallend mild na afloop.

De coach riep de voorbije weken steeds om versterking, maar deze keer niet. "Ik denk dat het duidelijk is dat wij nog een ploeg in opbouw zijn. Er is nog werk aan de winkel", zegt doelman Davy Roef.

Maar niet alles was slecht. 70 minuten lang gebeurde er niets, tot Adriano Bertaccini inviel. "Verdedigend stond het op zich wel goed. In de eerste helft hadden zij meer de bal, na de rust konden we onze voet ernaast zetten qua balbezit."

"Het is jammer dat we op zo'n manier achter kwamen. Na die gelijkmaker nog twee keer incasseren is pijnlijk", weet de doelman. Maar een club als Gent zou wel meer mogen presteren, alleen lijkt dat momenteel niet mogelijk. Wachten op versterking blijft het idee.

"Dat weet de club denk ik ook wel. Dat wanneer niet alle spelers er zijn vanaf het begin, dat we dan hier en daar punten kunnen laten liggen. Dan moeten we misschien wat achtervolgen. Met de versterking die er is en nog gaat komen, kunnen we nog veel vorderingen maken. Iedereen weet dat de groep niet compleet is, dat er nog jongens zullen komen en zullen vertrekken", besluit Roef.