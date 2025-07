Peter Vandenbempt is streng voor grote JPL-club: "Niet meer dan een bleke middenmoot"

KAA Gent kreeg op de eerste speeldag al meteen een klap te verwerken tegen STVV. Peter Vandenbempt is streng.

De eerste speeldag zit erop en zo hebben we ook al de eerste indrukken. Bij sommige clubs is er nog veel werk aan de winkel. Een voorbeeld hiervan is KAA Gent.

De Buffalo's gingen met 3-1 onderuit tegen STVV, dat een veel betere indruk achterliet. "Wat Gent betreft heb ik de vergissing gemaakt om de match nog te bekijken", is Peter Vandenbempt streng bij Sporza.

"Het was een zwakke wedstrijd op het slotkwartier na. Maar bij AA Gent is het heel verontrustend - de tegendoelpunten waren ongelukkig - dat ze aan de bal niets hebben laten zien", gaat hij verder. Vandenbempt houdt zich niet in.

"Het was onsamenhangend, inspiratieloos aanvalsspel met een afwezige Vanzeir, een onzichtbare Delorge enzovoort. Het was opvallend dat Leko - die de voorbije weken heel scherp was - voor een keer opvallend mild was."



"Hij riep niet om versterking, misschien hebben ze hem toch vriendelijk gevraagd om daarmee op te houden? Maar deze ploeg is op dit moment niet meer dan bleke middenmoot. Dat is de harde conclusie en dat beseffen ze ook bij Gent", besluit Vandenbempt.

Het moet inderdaad beter bij de Buffalo's. Na afloop benadrukte doelman Davy Roef dat de ploeg nog vol in opbouw is, maar de versterking mag toch niet te lang meer op zich laten wachten.