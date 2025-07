Lammens en Janssen laten Antwerp dromen van zege in JPL-opener, maar 'nieuwe Ivanovic' redt een punt voor Union

Union heeft uit bij Antwerp ondervonden dat het echt wel aan een volledig nieuw seizoen is begonnen. Een penaltysave van Lammens en een vrijschop van Janssen deden Antwerp lang dromen van de zege. Bij Union lijken ze wel slim geanticipeerd te hebben op het aanstaande vertrek van Ivanovic.

Stef Wils liet in zijn eerste competitiematch als T1 ook Foulon en Somers debuteren. Union deed het met elf spelers uit de kern die vorig seizoen de titel pakte. Lammens gaf de landskampioen ei zo na een vroege voorsprong cadeau. De doelman trapte de bal tegen David, die het leer wel slechts schuin van doel kon heroveren. De plaatsbal die volgde, ging naast.

Het lage Antwerpse blok ving Union goed op, maar de thuisploeg was te weinig balvast. Daardoor hing er vooral dreiging van Union in de lucht. Op hoekschop verloor RAFC David uit het oog. De kopbal werd door Janssen gekeerd op de lijn, maar de Nederlander gebruikte hierbij zijn arm. Dat zag ook ref Lambrechts na een VAR-interventie.

David de antiheld in eerste helft Union

De eerste strafschop van het seizoen was eveneens een feit. Lammens staat bekend om zijn penaltysaves, David voor zijn slechte penalty's. Die gaan dan wel meestal binnen. Desondanks had de keeper in dit duel geen onaardige kansen: Lammens maakte het ook waar en stopte de elfmeter. Het hielp Antwerp om wat momentum te pakken.

De rood-witten geraakten er voldoende uit om een vrijschop te versieren aan het halve maantje. Antwerp moest het hebben van deze situaties en maakte er maximaal gebruik van. David werd helemaal de antiheld van de eerste periode door ruimte toe te staan in de Union-muur. Janssen zei dankuwel en krulde de 1-0 door de muur in doel.

Debutant Florucz brengt landskampioen langszij

De voorsprong deed Antwerp duidelijk deugd. Het groeide in de match qua passing, ging bij momenten beter druk zetten en had het op organisatorisch gebied nog altijd prima voor mekaar. Union moest dus vol aan de bak en bokste halfweg de tweede helft een scherpe omschakeling in mekaar. Florucz vond de verste hoek en lukte de 1-1.

Hierna kon de winnende treffer nog aan beide kanten vallen. Een kopbal van Burgess op hoekschop streelde de bovenkant van de lat. Kerk zag na een ferme versnelling zijn poging met de voet gestopt door Chambaere. Uiteindelijk moesten beide teams genoegen nemen met een puntendeling. Union mag wel blij zijn dat het Florucz, die de vervanger van Ivanovic moet worden, reeds kon aantrekken.