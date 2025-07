Promise David reageert op racistische fans in eerste match tegen Antwerp: "Ik word er wat rancuneus van"

Na het gelijkspel tussen Antwerp en Union Saint-Gilloise (1-1) afgelopen vrijdag, werd de wedstrijd overschaduwd door een racistische uiting van twee Antwerp-supporters tegenover Union-spits Promise David. De Nigeriaanse aanvaller heeft nu gereageerd op het incident in een interview met DAZN.

"Zeggen dat het me niet stoort, zou een leugen zijn", klonk het bij David. "Maar in een wedstrijd heb je maar 90 minuten. Je zet het van je af, focust je op het spel en probeert hen een koekje van eigen deeg te geven door te scoren en gewoon naar huis te gaan."

De spits gaf aan dat het niet de eerste keer is dat hij zoiets meemaakt: "Het is gewoon dom. Ik heb dit in veel landen al meegemaakt. Het heeft geen invloed op mijn spel, ik word er misschien gewoon wat rancuneus van en wil dan nog liever scoren."

Royal Antwerp FC heeft intussen stevig afstand genomen van het incident. In een officieel statement liet de club weten: “Tijdens onze wedstrijd tegen Union was op beelden te zien dat twee 'fans' racistische gebaren maken in de richting van Promise David."

"RAFC distantieert zich van dit laakbare gedrag en veroordeelt het stellig. Samen met de bevoegde instanties zullen we er alles aan doen om de daders te identificeren en gepast te straffen", aldus de club.

De fan in kwestie heeft zich intussen aangegeven bij de politie. De man in kwestie heeft ook al een deel van zijn straf gekregen: hij krijgt een stadionverbod van drie maanden. Dit stadionverbod gaat onmiddellijk in, in afwachting van de procedure van Antwerp om hem uit te sluiten. Daarnaast is het nog afwachten of de afhandeling van het politieonderzoek tot verdere straffen leidt.