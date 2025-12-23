Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

Dinsdag werd Nicky Hayen officieel voorgesteld als nieuwe trainer van Racing Genk. Dimitri de Condé sprak ook over zijn nieuwe coach.

Hayen leek al een tijdje topkandidaat te zijn, al klonk de naam van Timmy Simons ook luid. De Condé kende de nieuwe Genk-coach al van toen hij nog een speler was. Hij lijkt heel zeker te zijn over zijn keuze.

"Hayen is recht voor de raap. We kennen elkaar al lang. We hebben samen op het veld gestaan. We zijn altijd contact blijven houden. Ik ben door mijn job natuurlijk altijd wel bezig met trainers en hun werk, maar Nicky had voor mij altijd al iets speciaals", zegt de Condé volgens Het Belang van Limburg.

De Condé was snel overtuigd

Voor het Head of Football van Genk was de keuze snel gemaakt. "Nadat Nicky de ontgoocheling van het ontslag bij Club Brugge moest verwerken, was er het allereerste gesprek tussen hem en mijzelf. Daarin greep hij me figuurlijk direct bij de keel door te zeggen, ik wil dit doen."

"Het is zeer zeldzaam dat het in de voetballerij voorkomt dat je van buitenaf, van mensen met heel veel ervaring binnen het voetballandschap, felicitaties krijgt omtrent de aanstelling van een trainer. Nu gebeurde dat wel massaal. Dat zegt iets", besluit de Condé.