Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen is sinds maandagavond officieel de nieuwe trainer van KRC Genk. Na zijn ontslag bij Club Brugge duurde het niet lang voor de Limburger een nieuwe uitdaging vond. Dinsdag werd hij voorgesteld aan de pers.

"Racing Genk is een heel logische keuze voor mij", vertelde Hayen volgens Het Laatste Nieuws. "Het is een topclub in België. De club laat jonge spelers zich ontwikkelen en dat draag ik ook hoog in het vaandel. We hebben veel diepgaande gesprekken gehad en ik voelde langs beide kanten de overtuiging en ambitie."

Nieuwe start voor Hayen bij Genk, mét meteen een topaffiche​

Veel woorden heeft hij niet nodig om zijn keuze voor Genk duidelijk te maken. Vrijdag volgt al meteen een belangrijke topper tegen... Club Brugge. "Ik heb geen zin om me te verstoppen", zegt Hayen.

"Het is geen ding geweest om pas na de match tegen Club Brugge te beginnen. Er zijn duidelijk werkpunten aan deze groep, die heel veel kwaliteit bezit. Het vuur moet er weer inkomen."

Dat Hayen veel werk heeft werd afgelopen weekend nog maar eens duidelijk, toen Genk 2-2 gelijkspeelde op het veld van Charleroi. De laatste zege van Genk dateert van 30 november, tegen OH Leuven.