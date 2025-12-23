Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026
Het jaar 2025 zit erop bij Bayern München en Vincent Kompany blikt tevreden terug. De Belgische coach richtte zich via de clubwebsite tot de supporters en keek tegelijk al vooruit naar 2026.

Vincent Kompany begon zijn boodschap op de clubwebsite met de volgende woorden. "Nu een bijzonder jaar voor FC Bayern ten einde loopt, wil ik jullie — ook namens onze ploeg en de technische staf — een vrolijk kerstfeest, fijne en rustgevende feestdagen en een uitstekend nieuwjaar wensen."

De Belgische trainer toont zich trots. In 2025 vierde FC Bayern zijn 125-jarig bestaan. Het is een lange geschiedenis, ongelooflijk rijk aan successen. We mogen hier op de Säbener Straße, net als jullie, beste supporters over de hele wereld, trots en dankbaar zijn dat we deel uitmaken van deze club, haar unieke geschiedenis en de grote FC Bayern-familie."

"Met het oog op 2026 hebben we fundamenten gelegd waarop we stap voor stap onze doelstellingen kunnen bereiken", benadrukt hij. "Werken met deze ploeg is een genot: ik voel elke dag die honger naar succes en zelfs na nederlagen blijft onze kleedkamer sterk."

"Een jaar geleden zei ik al dat onder meer de honger naar prijzen van Harry Kane en Eric Dier, op zoek naar hun eerste trofeeën, ons vooruit zou stuwen. In 2026 zullen ook de terugkerende spelers Jamal Musiala, Alphonso Davies en Hiroki Itō ons veel energie geven."

Kompany trots én ambitieus richting 2026

Het jaar 2025 verliep voor Kompany prima bij Bayern, maar hij stelt ook al mooie doelen voor het nieuwe kalenderjaar. "We willen creatief blijven en jullie vreugde bezorgen met onze speelstijl", is een van zijn voornemens.

"De spelers van onze ploeg zijn niet met voetbal begonnen om achter de bal aan te lopen: ze willen het spel maken. Met die ingesteldheid zullen we ook in 2026 onze wedstrijden aanpakken en spelen."

"Laten we nu samen van de feestdagen genieten. Deze kerst ga ik thuis iets proeven dat ik hier voor het eerst heb ontdekt: Kaiserschmarrn. We hebben ons echt goed kunnen vestigen in München, grotendeels dankzij jullie steun — de ontvangst die we kregen was simpelweg geweldig. Vrolijk kerstfeest en een uitstekend 2026 voor iedereen", besluit hij.

