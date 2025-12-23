Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

Antwerp en Anderlecht zorgden afgelopen weekend voor spektakel op de Bosuil. The Great Old liep uit tot 2-0, maar paars-wit knokte zich terug tot 2-2. Marc Degryse had nadien nog wat bemerkingen over Anderlecht.

Afgelopen weekend kregen we een spectaculaire Antwerp - Anderlecht te zien. Het werd 2-2 nadat The Great Old eerst 2-0 op voorsprong kwam te staan. Er werden ook twee discutabele strafschoppen uitgedeeld.

Het was voor Anderlecht een punt dat behaald werd op mentaliteit, zegt Marc Degryse. "Buitenshuis is het slappe koffie wat Anderlecht dit seizoen brengt", opent hij bij Het Laatste Nieuws.

Het middenveld blijft het zorgenkind

Maar er viel hem nog meer op. "Wéér kon het middenveld de match niet naar zich toetrekken. Dit keer had Hasi voor een middenveld gekozen met wat meer intensiteit. Het werkte niet."

"Terwijl als hij een middenveld met enkel technische spelers opstelt, werkt het ook niet", gaat Degryse verder. Zo kan je als coach ook maar weinig goed doen.



"We zijn eind december en ik ben zeker dat Hasi niet weet wat zijn beste elf is en wat nu de beste aanpak is voor die elf. En als ik eerlijk ben, weet ik het zelf niet…", besluit Degryse.