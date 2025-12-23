Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

Het bondscoachverhaal bij Kameroen blijft bijzonder vaag. Marc Brys lijkt buitenspel gezet, maar is officieel nooit ontslagen. Intussen neemt David Pagou het roer over en hij breekt meteen met het verleden.

Het verhaal van Marc Brys bij Kameroen lijkt geschreven, al is dat nog helemaal niet zeker. Samuel Eto'o werkt hem actief zoveel mogelijk tegen en dat heeft effect gehad. Het is ook niet Brys die nu op de Afrika Cup zit.

Wel David Pagou, die door Eto'o werd aangesteld. Hij is op het tornooi en maakte voordien ook al de selectie bekend. In de praktijk werd Brys dus opgevolgd, maar op papier niet. Hij kreeg nooit een ontslagbrief.

Brys heeft een contract met het Ministerie van Sport en daar heeft hij nog goede banden mee. Hij is nog steeds de actieve bondscoach en zou dus na de Afrika Cup opnieuw zijn rol kunnen opnemen.

Pagou gooit het roer meteen om

Of het zo ver komt blijft nog af te wachten. Ondertussen heeft Pagou een eerste persconferentie gegeven als niet-officiële bondscoach van Kameroen. Hij wil van de ene op de andere dag wijken van het systeem onder Brys.



"Als je naar mijn selectie kijkt, kan je zeggen dat dit een breuk is met Brys. Je kan het niet hebben over continuïteit", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.