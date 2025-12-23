Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

Takumi Minamino, een absolute sterkhouder bij AS Monaco, heeft een scheur opgelopen aan de voorste kruisband van zijn linkerknie. Dat maakte de Franse club maandagmiddag bekend.

De Japanner raakte zondag geblesseerd tijdens de 32e finales van de Coupe de France tussen Auxerre en Monaco. De Monegasken kwalificeerden zich uiteindelijk na een 1-2 zege, maar verlieten het duel niet zonder schade…

Het seizoen van Minamino lijkt zo goed als voorbij. Hij zal zelfs zeer waarschijnlijk ook het WK 2026 missen, dat van juni tot juli 2026 plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een ramp voor de speler.

Zware klap voor Sébastien Pocognoli

Takumi Minamino is een steunpilaar in de kleedkamer van Monaco. Sébastien Pocognoli schonk hem het volle vertrouwen, maar zal het voortaan zonder zijn speler moeten stellen. Dit seizoen kwam Minamino in alle wedstrijden van AS Monaco in actie, op één na: op 8 november tegen Lens bleef hij toen op de bank.

In totaal speelde hij dit seizoen al 21 wedstrijden in alle competities, waarin hij zeven keer beslissend was (vier doelpunten en drie assists). Het is uiteraard bijzonder slecht nieuws voor Sébastien Pocognoli, die nu noodgedwongen aanpassingen zal moeten doorvoeren. De volgende wedstrijd van Monaco staat gepland op 3 januari, thuis tegen Lyon.



"Takumi zal tijdens zijn hele revalidatie kunnen rekenen op de steun van de hele club. Courage Taki’, we staan achter je", schrijft AS Monaco in een mededeling.