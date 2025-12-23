Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko

Club Brugge slikte ook tegen KAA Gent een tegendoelpunt. Blauw-zwart heeft het de laatste weken moeilijk om de nul nog te houden.

Met negentien tegendoelpunten slikte Club Brugge na negentien speeldagen gemiddeld één doelpunt per wedstrijd. Daarmee is het de tweede beste ploeg van de competitie, enkel Union doet nog beter met slechts elf tegengoals.

Club Brugge houdt moeilijk de nul

Toch lukte het blauw-zwart in zijn laatste twaalf wedstrijden, over alle competities heen en met drie wedstrijden in Champions League, slechts een keer om de nul te houden. Dat was eind november tegen Charleroi, toen won Club thuis met 1-0.

Het probleem met doelmannen, de blessures van Simon Mignolet en Nordin Jackers, heeft zeker niet geholpen voor de defensieve stabiliteit. Toch mag je met verdedigers zoals Ordonez en Mechele, toch meer clean sheets verwachten bij een ploeg als Club Brugge.

Defensie moet klaargemaakt worden voor volgend seizoen

Net als het afmaken van kansen wordt ook die nul houden een werkpunt voor Ivan Leko én moet er ook al naar de toekomst gekeken worden. Mignolet zal wellicht niet meer verlengd worden en Ordonez zal niet nog een seizoen blijven. Voor hen moeten vervangers gezocht worden.



Zijn Jackers en Van den Heuvel goed genoeg om eerste en tweede doelman te zijn volgend seizoen? Met Spileers en Osuji heeft Club nog twee jonge centrale verdedigers, maar zijn zij al klaar om volgend seizoen eventueel in de Champions League te spelen?