Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Het Belgische voetbaljaar 2025 wordt afgesloten met een bomvolle speeldag 20 in de Jupiler Pro League. De KBVB maakte dinsdag bekend welke scheidsrechters de laatste wedstrijden van het jaar in goede banen moeten leiden.

Speeldag 20, meteen ook de laatste van het kalenderjaar, staat voor de deur. Op 26 en 27 december werken de JPL-ploegen hun laatste wedstrijd van 2025 af. De KBVB maakte dinsdag bekend welke scheidsrechters werden aangeduid.

KBVB maakt refs bekend voor laatste JPL-speeldag van 2025

Dé topper van de week zal als eerste doorgaan. KRC Genk ontvangt Club Brugge vrijdagnamiddag om 13u30. Lawrence Visser zal de wedstrijd in goede banen moeten leiden met Quentin Pirard als VAR. Later op de dag (16u) neemt Cercle Brugge het thuis op tegen Union SG. Lothar D'Hondt neemt deze wedstrijd voor zijn rekening met Kevin Van Damme in de VAR.

STVV maakt om 18u30 de verplaatsing naar Standard, waar Jasper Vergoot hoofdref is. Hij wordt bijgestaan door Wesli De Cremer als videoref. Bram Van Driessche zal Anderlecht - Charleroi fluiten om 20u45. Erik Lambrechts kan hem naar het scherm roepen.

Zaterdag openen Antwerp en Zulte Waregem het JPL-voetbal op de Bosuil. Om 13u30 fluit Bert Verbeke de wedstrijd op gang met Brent Staessens die hem vanuit Tubeke helpt. Jan Boterberg en Laurent Willems (VAR) nemen La Louvière - OHL voor hun rekening om 16u.

Om 18u15 KV Mechelen krijgt Dender over de vloer. Massimiliano Ledda is scheidsrechter van dienst met Nicolas Laforge als VAR. KAA Gent en Westerlo spelen de laatste JPL-wedstrijd van het jaar in de Planet Group Arena om 20u45. Simon Bourdeaud’hui fluit de wedstrijd met Bert Put als VAR.