Term 'nieuwe Ivanovic' wordt ronduit geweigerd, Union-aanwinst zet de puntjes op de i: "Hier om kampioen te worden"

Union heeft een punt gepakt op de Bosuil dankzij 'de nieuwe Ivanovic', maar zo mogen we Raul Florucz dus niet noemen. De Oostenrijker is naar Union gekomen om zijn eigen verhaal te schrijven.

Pocognoli was vooral tevreden dat zijn ploeg op de Bosuil terugknokte na een achterstand en mocht zich voorts uitlaten over zijn nieuwe troef in de aanval. "Florucz heeft twee-drie weken gemist in de voorbereiding. Hij kon pas zijn eerste minuten maken in de recente vriendschappelijke match tegen Paris. Hij zit nog in de periode waarin hij fysiek sterker moet worden en de automatismen met de ploegmaats moet vinden."

Dat is een proces waar elke nieuwkomer door moet. "We zien wel al zijn potentieel en konden zijn goede linkervoet al bewonderen op training." Florucz maakte de 1-1 tegen Antwerp uitgerekend met zijn rechter. Hij zegt zelf een liefhebber te zijn van 'old school-voetbal'. "Tegenwoordig draait echter niet alles om techniek", beseft hij.

Florucz wil zich niet vergelijken met Ivanovic

Hij wil zichzelf ook niet de nieuwe Ivanovic noemen. "Ik vergelijk mezelf met niemand. Ik ben hier om kampioen te worden en om de ploeg zo sterk mogelijk te maken. Ik fixeer me ook niet op een bepaald aantal doelpunten. Het is een uitdaging om in een ander land en een andere competitie te spelen, maar ik ben een zeer open persoon en mijn ploegmaats hebben mij buitengewoon goed opgevangen."

Het is wel te hopen voor Union dat Florucz vrij snel de stap naar de basisploeg kan zetten. David Promise is natuurlijk ook een sterke aanvaller, maar die kreeg vrijdagavond een opdoffer. "Hij gaat die penaltymisser niet wekenlang in zijn hoofd laten sluimeren", is Kamiel Van de Perre zeker. "Hij zal snel de knop kunnen omdraaien."

Pocognoli verklaart afwezigheid Ivanovic

Van Franjo Ivanovic was er overigens vrijdagavond geen spoor. "Ik vind dat logisch", zegt Pocognoli. "In de Supercup speelde hij nog een heel goede match, maar donderdag vertelde hij mij dat hij in zijn hoofd niet klaar was om te spelen." Ivanovic lijkt op het punt te staan om een transfer te maken naar Benfica.