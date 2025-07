Laatste kunststukje bij Antwerp? Lammens omarmt superlatief met veel brio: "Echt niet makkelijk, om eerlijk te zijn"

Zijn reputatie als efficiënte penaltynemer mag David stilaan vergeten. Het imago van Senne Lammens bij strafschoppen daarentegen wordt alleen nog maar versterkt.

"Na vijf penaltysaves in anderhalf jaar, mag je mij penaltyspecialist noemen", glundert Lammens na een cruciale redding in de JPL-opener. "Het is mooi dat ik mij op die momenten kan laten zien. Als keeper kun je dan een beetje de held uithangen. Ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen, zowel vandaag als in het verleden" aldus Lammens.

Hij benadrukt dat het niet het werk is van één man. "De keeperstrainer helpt mij daarbij. Zeker ben je nooit, maar je steekt vooraf iets in je hoofd en dan is het kwestie om daar vol voor te gaan. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Dan zie je hoe ver je ermee kan komen.Je probeert altijd op voorhand tegenstanders te bestuderen. Bij iemand als David is dat echt niet makkelijk, om eerlijk te zijn."

Lammens vindt David speciale strafschopnemer

Lammens legt uit wat hij er zo moeilijk aan vindt. "Hij doet altijd iets anders. Het is een heel speciale strafschopnemer, maar hij schiet ze wel meestal binnen. Vorig seizoen heeft hij slechts één op tien penalty's gemist. De manier waarop komt er dan ook nog eens bij. Het is niet makkelijk om te analyseren, maar we hebben een beslissing genomen en zijn er vol voor gegaan."

Er mag vooral geen twijfel in het hoofd zijn, legt Lammens uit. "Je gaat vol voor een hoek en dan ben je heel blij als je die bal kunt pakken." Dat was ongetwijfeld een kantelmoment in de wedstrijd. Na die gemiste penalty van Union kon Antwerp de leiding nemen. Door een tegentreffer in de tweede helft eindigde de match op een gelijkspel.

Lammens tevreden over jonge verdediging

Naast de gestopte strafschop kon Lammens ook behoorlijk tevreden zijn over zijn verdediging. "Jonge gasten moeten bepaalde taken invullen. Ik wist wel dat ze er klaar voor waren. We moeten er meer als team voor vechten. De coach had daar ook op gehamerd en dat hebben we wel goed gedaan."