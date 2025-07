Antwerp-supporter met racistische gebaren richting Promise David meldt zich bij politie: straf is ook meteen bekend

Het was dé smet op het eerste competitieweekend: de racistische gebaren van een paar Antwerp-supporters richting Promise David. Eén van de zogenaamde fans heeft zich inmiddels gemeld.

Antwerp - Union, de opener in onze competitie, was afgelopen vrijdagavond iets meer dan twintig minuten bezig toen David zich in de buurt van de doellijn van de thuisploeg bevond. De aanvaller van Union had zonet een strafschop genomen die gered werd door Senne Lammens. De Union-speler werd vervolgens racistisch bejegend.

Dit gebeurde door enkele "fans" van Antwerp die achter het doel stonden. Ze maakten gebaren en geluiden die apen moesten nabootsen. Antwerp was er snel bij om het incident compleet te veroordelen en gaf aan dat het ging om laakbaar gedrag van twee individuen. De Great Old veroordeelde dit gedrag, en nam er afstand van.

Eén van de verdachten meldt zich na Antwerp-Union

De club was ook van plan om samen met de bevoegde instanties de daders te identificeren en te straffen. De identificatie van één van hen is inmiddels achter de rug. Het goede nieuws is dat één van de twee op zijn minst tot het inzicht gekomen is om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Volgens Radio 2 gaat het om een 30-jarige man.

Deze persoon zou zich zelf aangemeld hebben bij de politie. De man in kwestie heeft ook al een deel van zijn straf gekregen: hij krijgt een stadionverbod van drie maanden. Dit stadionverbod gaat onmiddellijk in, in afwachting van de procedure van Antwerp om hem uit te sluiten. Daarnaast is het nog afwachten of de afhandeling van het politieonderzoek tot verdere straffen leidt.

Hopen op gerechtigheid voor Promise David

De andere verdachte zou een minderjarige zijn. Deze heeft zich nog niet gemeld. Hij zou er nochtans goed aan doen om het voorbeeld van zijn medeverdachte te volgen. Voor Promise David hopen we dat gerechtigheid snel volledig geschied.