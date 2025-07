Eerste match en al prijs: Antwerp veroordeelt racistisch gedrag van twee van hun supporters

Royal Antwerp FC heeft gereageerd op een racistische incident dat zich voordeed tijdens de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise, die op 1-1 eindigde. Op beelden was te zien hoe twee individuen zich racistisch uitlieten tegenover Union-spits Promise David.

De club laat er geen twijfel over bestaan dat dit gedrag ontoelaatbaar is. Antwerp keurt het incident scherp af en wil duidelijk maken dat dit geen plaats heeft in of rond het Bosuilstadion.

Het officiële statement van de club luidt als volgt: “Tijdens onze wedstrijd tegen Union was op beelden te zien dat twee 'fans' racistische gebaren maken in de richting van Promise David van Union."

"RAFC distantieert zich van dit laakbare gedrag en veroordeelt het stellig. Samen met de bevoegde instanties zullen we er alles aan doen om de daders te identificeren en gepast te straffen.”

Met dat krachtige statement wil Antwerp tonen dat het racisme actief bestrijdt, zowel in de tribunes als daarbuiten. De club zet sterk in op respect, gelijkheid en sociale verantwoordelijkheid.

De komende dagen zal worden samengewerkt met de politie en andere bevoegde instanties om de betrokken personen te identificeren. Zodra dat gebeurt, volgen er sancties.