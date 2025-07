"De kwartfinales, misschien nog verder?": Union-aanwinst heeft plannen in de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adem Zorgane zal voor de eerste keer in zijn carrière de Champions League gaan ervaren. De middenvelder droomt ervan om op zijn minst de kwartfinales te bereiken.

Adem Zorgane dit seizoen deelnemen aan de Champions League met de Union SG. Vorig seizoen kwalificeerden de Unionisten zich voor de groepsfase.

Maar wat betekent "een mooi parcours" in het meest prestigieuze toernooi voor de Brusselaars? Het is duidelijk dat de voormalige Zebra geen gebrek heeft aan ambitie: "De kwartfinales. Misschien zelfs nog beter! Met het nieuwe competitieformat denk ik dat we veel punten kunnen pakken", legt hij uit aan Sudinfo.

Volgens hem verdiende Union vorig seizoen de titel: "Ik ben altijd een fan van Union geweest. Ik hou van hun mentaliteit. Vorig seizoen verdienden ze hun titel."

"Dit jaar is het tijd voor de Champions League. Als Union mij wilde, is het om mijn kwaliteiten toe te voegen aan deze competitie", vervolgt hij.

Zijn ambities met zijn nieuwe team zijn duidelijk: "Het doel is om de titel van Belgisch kampioen te behouden. Het zou mooi zijn om de dubbel te winnen door ook de Beker te pakken. En natuurlijk een mooi parcours te maken in de Champions League."