Anderlecht met vijfklapper tegen Westerlo: 17-jarige De Cat indrukwekkend, Angulo is een andere speler

Anderlecht heeft zijn eerste competitiewedstrijd winnend afgesloten. Aanvallend waren de Brusselaars deze keer wel op de afspraak, maar verdedigend schort er nog het een en ander. Ze kwamen op 2-0, maar Westerlo kwam op 10 minuten na de rust op 2-2. Angulo besliste het echter met een beauty.

Had er iemand gedacht dat een 4-4-2 de oplossing zou zijn voor Anderlecht om goed voetbal te brengen? Wel, Besnik Hasi roteerde sterk met de terugmatch tegen BK Häcken in het achterhoofd. Augustinsson, Simic, Hazard, De Cat en Vazquez kwamen in de ploeg. Maar als we Hasi een tip mogen geven: niet te veel veranderen aan deze opstelling.

De Cat masterclass

Vooral niet aan dat middenveld. De 17-jarige Nathan De Cat gaf naast de nu al onmisbare Llansana een masterclass weg van wat een moderne middenvelder moet zijn en kunnen. De eerste helft van het Neerpede-product was ronduit indrukwekkend te noemen.

Hij veroverde ballen, speelde direct verticaal in, zorgde voor gevaar en uiteindelijk ook een assist. De Cat veroverde zelf de bal, dribbelde even in en gaf dan mee aan de volledig vrijstaande Hazard, die afrondde. 1-0 - Hazard zijn eerste sinds 2 maart - en dat was zeker verdiend, want Westerlo was niet op niveau. Alcoger kreeg wel één bal tegen de paal na een hoekschop, maar dat was het enige dat de bezoekers konden klaar krijgen.

Hazard is geen probleem

Anderlecht kampeerde op de helft van Westerlo, zonder al te veel gevaar af te dwingen. Al waren Angulo en Hazard wel heel dreigend. We weten niet waarom die laatste kritiek kreeg van Hasi over zijn fysieke paraatheid, want wij zagen er weinig verkeerd aan. Meer nog, we zagen bij momenten de oude Hazard. Dribbelend en plezier makend.

De 2-0 was ook een mooie. Angulo - wat een transformatie heeft die in de zomer ondergaan? - met een lobje naar de infiltrerende Degreef en die maakte het op zijn beurt eveneens af met een lob. De verdediging van Westerlo zorgde wel voor weinig problemen, dat moet er aan toegevoegd worden.

Westerlo komt op 2-2, Angulo beslissend

Alles onder controle? Nee, want direct na de rust miste de debuterende Vroninks zijn interceptie en kwam er een voorzet in de zestien die niet weggewerkt werd. Vaesen profiteerde en scoorde na 30 seconden. En het werd zelfs 2-2 nadat Vazquez een reuzenkans miste en Frigan aan de overkant gelanceerd werd. Die schudde Simic kinderlijk makkelijk af en scoorde in de korte hoek.

Alles te herdoen voor Anderlecht, maar dan besliste Angulo dat zijn moment gekomen was. De Ecuadoraan veroverde zelf de bal en zag toen ruimte om de bal heerlijk in de verste hoek te krullen: 3-2. Het Lotto Park kreeg goals te zien. Want Saliba stond 1 minuut op het veld toen hij een corner van Augustinsson binnenkopte. Hazard maakte er zelfs nog 5-2 van.

Nu toch redelijk veel lichtpunten bij Anderlecht, maar verdedigend schort er toch nog het een en ander. Simic maakte geen al te beste beurt. Maar De Cat, Llansana, Hazard en Angulo... Daar kan Hasi toch al op verder bouwen.