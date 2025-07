'Westerlo staat dicht bij komst van Spaanse Premier League-aanvaller'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo wil zich verder versterken. De Kemphanen zouden dicht bij de komst van Antonio Cordero staan.

Westerlo verloor zijn eerste competitiewedstrijd met 5-2 van Anderlecht. Er is nog wat werk aan de winkel bij de Kemphanen, die zich verder willen versterken.

De club zou zich gaan versterken met Antonio Cordero, een Spaanse flankaanvaller. Momenteel ligt hij onder contract bij Newcastle United.

Volgens de Spaanse media SportDirect Radio en Radio Marca zou Westerlo een akkoord bereikt hebben met Cordero. Het zou gaan om een uitleenbeurt.

Cordero speelde bij heel wat Spaanse clubs in de jeugd. Uiteindelijk kwam hij bij Malaga terecht, waar hij 60 keer in actie kwam. Aan het begin van de zomer nam Newcastle hem over.

De marktwaarde van de 18-jarige aanvaller wordt op 2 miljoen euro geschat. Het blijft dus nog afwachten, maar de Spaanse media is zeker van zijn komst.