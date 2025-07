Zondag nog in de basis, maar was het zijn laatste match voor Anderlecht? Er ligt een concreet bod op tafel.

RSC Anderlecht staat mogelijk voor een intens slot van de zomerse transferperiode. De Brusselaars hebben nog verschillende knopen door te hakken in dossiers rond uitgaande transfers.

Spelers zoals Leoni, Verschaeren en Stroeykens hebben een aflopend of onzeker contract, terwijl jongens als Šimić en Dolberg financieel interessante uitgaande transfers kunnen opleveren. Daarnaast wil de club ook ruimte maken op de loonlijst door afscheid te nemen van enkele oudere, duurdere spelers.

In die laatste categorie valt Ludwig Augustinsson. Volgens informatie van La Dernière Heure is de Zweedse linksback op de hoogte gebracht dat hij geen belangrijke rol meer speelt in de plannen van coach Besnik Hasi. Zijn hoge loon is daarbij een bijkomende reden waarom Anderlecht aanstuurt op een vertrek.

Hoewel Augustinsson op de openingsspeeldag tegen Westerlo nog in de basis stond en de hele wedstrijd afwerkte, lijkt dat eerder ingegeven door een gebrek aan alternatieven. De Zweed (31) moet momenteel de rol van stand-in vervullen voor Moussa N'Diaye, een jongere speler waarin de club meer toekomst en doorverkoopwaarde ziet. Ook Ilay Camara, die weldra terugkeert uit blessure, wordt op termijn boven hem verwacht in de pikorde.

Achter de schermen zoekt Anderlecht actief naar een oplossing. Volgens de Turkse journalist Reşat Can Özbudak heeft Eyüpspor, een ambitieuze club uit de Turkse tweede klasse met promotie-ambities, een concreet bod neergelegd. De details van dat bod zijn niet bekend, maar het wijst erop dat er beweging komt in het dossier.

Augustinsson werd vorige zomer transfervrij opgepikt bij Sevilla en heeft nog een contract tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde zo’n 3 miljoen euro. Een vertrek zou niet alleen de loonmassa verlichten, maar ook ruimte creëren voor de doorstroming van jong talent.