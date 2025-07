Besnik Hasi wacht met ongeduld op versterking: "Moeilijk om betaalbaar profiel te vinden"

Besnik Hasi was grotendeels gelukkig met de match die Anderlecht tegen Westerlo speelde. Aanvallend liep het immers goed, maar defensief waren er nog problemen. De coach wacht dan ook met ongeduld op een verdedigende versterking en weet wat hij wil.

Besnik Hasi en Olivier Renard werken goed samen, horen we op Neerpede. Hasi wil er een verdediger bij en heeft Renard meegegeven wat hij wil: een ervaren man die leiding kan geven.

Dat profiel blijkt echter niet makkelijk te vinden, zeker niet nu Anderlecht amper iets verkocht heeft. Wij wierpen gisteren op dat de nieuwe verdediger misschien ook best wat snelheid heeft gezien Anderlecht hoog wil spelen en Hey en Simic niet meteen de snelsten zijn.

Hasi denkt echter dat er veel op te lossen is met positionering, zoals Jan Vertonghen het in het verleden deed. "(denkt na) We weten wat we willen, maar het is momenteel niet makkelijk. Het profiel dat we willen is niet goedkoop en dan heb ik liever dat de club er zijn tijd voor neemt dan gewoon de eerste de beste te nemen", aldus Hasi.

Tegen Westerlo bezondigden Hey en vooral Simic zich aan jeugdzondes. "Simic had die bal bij de eerste tegengoal gewoon moeten wegkeilen, maar dat zijn leermomenten", was Hasi vergevingsgezind.

Toch wil hij dus een jongen erbij die kan sturen en die de jonge gasten op hun fouten kan wijzen. "Er wordt hard aan gewerkt. Die transferperiode duurt tegenwoordig ook zo lang. Het is al lang bezig en het gaat nog lang door. Dat maakt onderhandelen niet makkelijker."