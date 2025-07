Thorgan Hazard met knipoog naar Besnik Hasi: "Toch niet zo'n slechte vorm hé"

Thorgan Hazard was zondagavond de grote man bij Anderlecht. Met zowel de openingsgoal als de laatste treffer loodste hij paars-wit naar een overtuigende 5-2 zege tegen Westerlo.

Voor Hazard was het belangrijk om de twijfels die rond hem heersten weg te voetballen. “Ik ben blij dat ik heb kunnen tonen dat ik toch niet in zo’n slechte vorm ben", zei hij met een sarcastische knipoog na de match. Besnik Hasi had een paar keer laten vallen dat hij op training niet het hoogste niveau haalde.

Hazard begon in de basis tussen de twee Europese duels tegen Häcken in. Op de 10-positie is er stevige concurrentie, maar dat schrikt hem niet af. “Iedereen binnen de groep weet dat er veel concurrentie is, maar dat is net goed. Het houdt iedereen scherp, ook mij", verklaarde hij.

Toch was het niet allemaal rozengeur bij Anderlecht. Het begin van de tweede helft verliep opnieuw moeizaam, en dat zint Hazard niet. “Zoals gewoonlijk starten we slecht na de rust. Dat moet er echt uit. We verliezen dan even de controle, en het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. We moeten snel een oplossing vinden.”

Na de 2-2 van Westerlo herpakte Anderlecht zich gelukkig snel. De Brusselaars drukten door en scoorden uiteindelijk vijf keer. Hazard zag vooral de mentale reactie als een positief signaal. “We zijn teruggekomen, hebben de match weer in handen genomen en afgemaakt. Dat toont karakter.”

De overwinning zorgt voor vertrouwen richting de komende weken. “Dit zijn drie belangrijke punten, zeker in deze fase van het seizoen. We zijn goed begonnen en nu moeten we die lijn doortrekken. De basis is gelegd", besloot Hazard.