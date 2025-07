Westerlo-trainer Charaï niet verrast door pandoering: "Bestuur is er mee bezig"

Na de zware 5-2 nederlaag op het veld van Anderlecht toonde Westerlo-trainer Issame Charaï zich open en kritisch. Vooral na de 2-2 zag hij zijn ploeg de pedalen verliezen.

“We verloren het game management uit het oog", klonk het. “Je voelde de twijfel: gaan we erop en erover? Maar dan moet je net kalmeren en rust brengen. Dat is ons niet gelukt, en na balverlies slikken we de 3-2. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen een ploeg als Anderlecht.”

De defensieve kwetsbaarheid van Westerlo kwam nog maar eens pijnlijk aan het licht. De tegendoelpunten vielen vaak na slordigheden of collectieve zwakte. Geen enkele verdediger kon het tij keren, en doelman Jungdal kwam bij het uitvoetballen regelmatig in de problemen. De jonge Bayram bleef te vaak onstabiel en ook de ervaring van Neustädter en Sydorchuk bleek ontoereikend.

Vooral Sydorchuk had het moeilijk met het tempo van de wedstrijd. Bij de 2-0 werd Degreef amper gehinderd, en ook doelman Jungdal ging niet vrijuit met zijn onbesuisde uitkomen. Het was een terugkerend patroon.

Trainer Charaï hoopt dat deze pandoering ook een signaal is voor het bestuur. “Het probleem is bekend binnen de club", zei hij duidelijk. “We hebben met Vuskovic een belangrijke kracht verloren in de defensie. Dat voel je. Er wordt gewerkt aan versterking, en hopelijk mogen we die ook snel verwelkomen.”

Ondanks de fouten blijft Charaï achter zijn spelprincipes staan. Westerlo wil opbouwen van achteruit, ook al leidt dat af en toe tot hachelijke situaties. “Je moet als speler de juiste keuzes maken. Als het centrum dicht zit, speel dan via de flanken. Maar ik verkies een ploeg die durft te voetballen boven een ploeg die zich verstopt.”