Het nieuwe Anderlecht van Hasi belooft spektakel (met een nieuwe publiekslieveling), maar blijft kwetsbaar achterin

Anderlecht lijkt onder Besnik Hasi stilaan zijn identiteit te herontdekken. De coach wil voetbal brengen dat aansluit bij het DNA van de club én de verwachtingen van het publiek: hoge pressing, verticaal spel en snelheid op de flanken.

Tegen Westerlo was dat duidelijk te zien in de eerste helft, waarin paars-wit met intensiteit en flair speelde. “Het pressingwerk voor rust was uitstekend", zei Hasi zelf. "Er zat intensiteit, mentaliteit en kwaliteit in ons spel.”

Maar aan dat aantrekkelijke spel hangt ook een prijskaartje. Het systeem brengt risico’s met zich mee, vooral in verdedigend opzicht. De huidige centrale tandem, Jan-Carlo Simic en Lucas Hey, is degelijk in balcirculatie en duelkracht, maar mist snelheid in de omschakeling.

Dat werd pijnlijk duidelijk bij de gelijkmaker van Westerlo, waar Simic zich liet verrassen. Hasi nam hem niet hard aan, maar zag wel een leerpunt: “Je moet in die fase gewoon wegtrappen. Zulke fouten horen bij de leeftijd.”

Met Camara nog beter

Toch heerst er vooral optimisme in het Lotto Park. Het publiek smult van de dynamiek en de aanvallende ingesteldheid. Nilson Angulo lijkt zich bovendien op te werpen als een mogelijke revelatie van het seizoen. De Ecuadoraan koppelt snelheid aan lef en efficiëntie, en brengt net dat onvoorspelbare element waar Hasi naar op zoek is op de flank. Als hij zijn niveau aanhoudt, heeft Anderlecht er een nieuwe publiekslieveling bij.

Hasi beseft dat snelheid een cruciale factor is in zijn spelmodel. Daarom kijkt hij reikhalzend uit naar de terugkeer van Ilay Camara, momenteel out met een blessure. De jonge Belg brengt niet alleen tempo, maar ook diepgang en explosiviteit aan de bal. In een systeem waarin flanken het verschil moeten maken, kan hij van grote waarde zijn.

Fouten moeten eruit

De coach zelf blijft nuchter onder de positieve geluiden. “We zitten op een niveau dat me tevreden stemt, maar we moeten nog groeien. Fysiek, maar ook mentaal, bijvoorbeeld in de manier waarop we omgaan met moeilijke momenten in de wedstrijd.” Die zwakkere fases — zoals net na rust — blijven een aandachtspunt, zoals ook Thorgan Hazard aangaf.

Kortom: er zit muziek in dit Anderlecht. De ploeg voetbalt moedig, gedurfd en met flair, net zoals de supporters het graag zien. Maar net als in een goed muziekstuk moet de timing kloppen — ook achterin. Wil Anderlecht écht meedoen voor de prijzen, dan moet het leren risico's beter te doseren en fouten tot een minimum te beperken.