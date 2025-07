VAR meteen in hoofdrol: Jelle Vossen trapt Zulte Waregem in minuut 100 naar verdiend punt tegen KV Mechelen

KV Mechelen leek lange tijd op weg om de eerste leider in de Jupiler Pro League te worden, maar een strafschop op aangeven van de VAR en omgezet door Jelle Vossen in minuut 100 deed er anders over beslissen. En zo hebben we nog steeds geen winnaar in het nieuwe seizoen.

Zulte Waregem werd vorig seizoen kampioen in de Challenger Pro League en mag daardoor opnieuw aantreden in de Jupiler Pro League. Coach Sven Vandenbroeck had liever met een uitwedstrijd tegen een topploeg begonnen, maar moest op speeldag 1 aan de bak in eigen huis tegen KV Mechelen.

Beide ploegen staan zeker nog niet op punt, maar wilden er wel meteen staan. Essevee was zijn voorbereiding speciaal heel vroeg begonnen en ook Mechelen had er onder T1 Fred Vanderbiest al stevig de pees opgelegd.

Meteen druk op de ketel voor beide ploegen

En dus was iedereen benieuwd of dat ook iets ging opleveren op het veld. Bij de thuisploeg mocht Brent Gabriël meteen in doel beginnen en kreeg ook Thomas Claes die overkwam van Jong Genk meteen zijn kans, bij de bezoekers kregen we onder meer Halhal en Zekri tussen de lijnen.

Jelle Vossen had vooraf al even aan de alarmbel getrokken, maar bewees door te wegen op de verdediging van KV Mechelen dat hij wel degelijk nog zijn plaats heeft op het hoogste niveau. Alleen in de fase van de waarheid was het net niet voor hem, Traoré en Opoku.

Kansjes genoeg, maar geen enkele keer werd Ortwin De Wolf écht bedreigd door de aanvalsgolven in de eerste helft. En aan de overkant was het wél raak. Een corner raakte niet weg en plots kon Lauberbach van heel dichtbij de 0-1 binnen rammen.

Een meesterlijk begin zo voor De Kakkers, die de rest van de wedstrijd wel soms iets te veel op die 0-1 speelden en zeker na de koffie de thuisploeg meer en meer lieten komen. Ook de counters waren niet echt scherp genoeg om Gabriël te bedreigen - die stond steeds vaker in een Gobi-woestijn op de bal te wachten.

Eerst geen elfmeter ... en dan wél een elfmeter voor Zulte Waregem

Halfweg de tweede helft claimden ze bij Zulte Waregem een strafschop na handspel van Halhal. Die raakte de bal wel degelijk met de elleboog, maar volgens de VAR was het niet voldoende om Kevin Van Damme naar het scherm te roepen - tot onvrede van Jelle Vossen & co.

De thuisploeg bleef proberen en kampeerde het merendeel van de tweede helft op de helft van Malinwa, maar daar gaven ze geen krimp. Tot Halhal - alweer hij - in minuut 94 Erenbjerg onderuit schoffelde en de VAR Van Damme alsnog naar het scherm riep. Jelle Vossen nam zijn verantwoordelijkheid en bezorgde Essevee zo alsnog een punt in minuut 100.