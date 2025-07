🎥 Eerste moeilijke VAR-fases van het seizoen: geef uw oordeel over strafschopgevallen in Zulte Waregem - KV Mechelen

De eerste moeilijke VAR-fase van het seizoen is een feit. Tijdens de wedstrijd Zulte Waregem - KV Mechelen moest een beslissing genomen worden waarbij interpretatie een grote rol speelt.

Dit soort beslissingen zullen er altijd blijven zijn, ook na de invoering van de VAR. De laatste jaren was er vaak veel te doen rond strafschoppen voor handspel, op basis van de reglementen zoals die momenteel zijn opgesteld. Gisterenavond werd in Antwerp - Union al een eerste strafschop van het seizoen gefloten als gevolg van handspel.

Er was in die fase weinig twijfel: Vincent Janssen maakte een duidelijke beweging om de bal met de arm weg te slaan. In Zulte Waregem - KV Mechelen was het veel moeilijker. Thuisspeler Erenbjerg gaf de bal mee met Traoré. Die kon van op rechts de bal voor doel brengen. Zijn voorzet raakte de elleboog van KVM-verdediger Halhal.

Vossen claimt strafschop na handspel Halhal

Voor de speler die vorig seizoen uitgeleend werd aan Helmond Sport, dreigde het zo een debuut voor KV Mechelen in mineur te worden. Vossen was zo ervaren genoeg om meteen op het handspel te wijzen en een strafschop te claimen. Halhal maakte het typische gebaar met het vingertje om aan te geven dat er niets verkeerd gebeurde.

👋 | Bij Zulte Waregem claimen ze een penalty, maar de VAR wuift het weg. 🖥️❌ #ZWAKVM pic.twitter.com/thu4wMPnQE — DAZN België (@DAZN_BENL) July 26, 2025

Verschillende Essevee-spelers protesteerden trouwens, het thuispubliek schreeuwde om een strafschop. Het was uiteraard de vraag of Halhal een onnatuurlijke houding aannam. De VAR heeft ook naar de beelden gekeken en wuifde de penaltyclaim weg. Scheidsrechter Kevin Van Damme kende Zulte Waregem dus geen strafschop toe.

KVM-verdediger ontsnapt geen tweede keer

Het lijkt ons een terechte beslissing, maar geef vooral uw oordeel in de reacties. Er zullen ongetwijfeld gelijkaardige fases zijn waarbij wél gefloten werd. Anderzijds zou het voor Redouane Halhal wel heel sneu geweest zijn als hiervoor de bal op de stip was gelegd. In de slotseconden van de match ging de bal overigens wel op de stip na een fout van ... Halhal.